احياء ذكرى شهداء الحرب الوطنية في مدينة شوشا المحررة

شوشا المحررة، 27 أيلول، أذرتاج

احييت ذكرى شهداء الحرب الوطنية في مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الارميني يوم الذكرى السابع والعشرين من ايلول.

واجتمع متدينون في مسجد يوخاري جوهر اقا بمدينة شوشا وصلوا ودعوا الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن الغالي بواسع رحمته.

كما اهدوا ثواب الفاتحة لارواح الشهداء ابناء الوطن الذين ضحوا بارواحهم من اجل وحدة اراضي البلد الطاهرة.