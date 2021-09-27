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    الرئيس القائد الاعلى المظفر يقود مسيرة مهيبة غير مسبوقة لاحياء ذكرى شهداء الحرب الوطنية في باكو – صور

    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٤:١٦]

    باكو، 27 أيلول، أذرتاج

    نظمت في باكو العاصمة مسيرة احياء ذكرى شهداء الوطن الغالي في الحرب الوطنية الذين ضحوا بأرواحهم من اجل سلامة اراضي أذربيجان من الضباط والجنود والمدنيين المسالمين العزل القتلى والمفقودين في السابع والعشرين من ايلول اليوم يوم الذكرى.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس القائد الاعلى المظفر إلهام علييف قاد المسيرة التي شاركت فيها السيدة الاولى مهربان علييفا ايضا.

    ثم وضع رئيس الدولة حجري الاساس لمجمع الحرب الوطنية التذكاري ومتحف النصر.

    واحييت ذكرى شهداء الوطن الغالي بوقفة صمت لدقيقة حداد الساعة الثانية عشرة نهارا على نطاق جميع البلد.

    وعقب حفل وضع حجري الاساس قدم الرئيس القائد الاعلى المظفر إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا الى اراضي كورنيش باكو ليحييا ذكرى شهداء الوطن الغالي.

    والسفن العسكرية المصطفة في مياه بحر الخزر الساحلية اطلقت الصفير وطلقات تحية من المدافع.

    وزار الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا ضريح الزعيم العام الشعبي حيدر علييف بالمقابر الفخرية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس القائد الاعلى المظفر يقود مسيرة مهيبة غير مسبوقة لاحياء ذكرى شهداء الحرب الوطنية في باكو – صور
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