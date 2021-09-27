احياء ذكرى شهداء الوطن الغالي في مسجد الجمعة في أغدام المحررة

أغدام المحررة، 27 أيلول، أذرتاج

احييت ذكرى شهداء الحرب الوطنية في مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الارميني يوم الذكرى السابع والعشرين من ايلول.

واجتمع متدينون في مسجد الجمعة في المدينة وصلوا ودعوا الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن الغالي بواسع رحمته.

كما اهدوا ثواب الفاتحة لارواح الشهداء ابناء الوطن الذين ضحوا بارواحهم من اجل وحدة اراضي البلد الطاهرة.

ثم شاهد الحاضرون عبر المرناة بالبث الحي أمام مسجد الجمعة مستمعين الى نداء وجهه الرئيس القائد الاعلى المظفر إلهام علييف الى الشعب بمناسبة يوم الذكرى الوطني.