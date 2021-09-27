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    سياسة


    إحياء ذكرى شهداء الحرب الوطنية في اجتماع وزراء خارجية دول المجلس التركي

    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٣٢]

    اسطنبول، 27 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    عقد اجتماع وزراء خارجية البلدان الاعضاء في مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) في اسطنبول.

    أفادت أذرتاج أن مشاركي الاجتماع الذي عقد في قصر دولمابخجه في إسطنبول وقفوا دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحرب الوطنية الأذربيجانية التي استمرت 44 يوما.

    وناقش الوزراء القضايا المتعلقة بأفغانستان. حضر الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء - تركيا وأذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان ودولة المراقبة المجر، ذلك تلبية لدعوة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

    عقد مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الأذربيجاني والتركي جيهون بايراموف ومولود جاويش أوغلو في اطار الاجتماع.

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