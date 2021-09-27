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    إعلان المنتجات المستوردة والمصدرة خلال العام الجاري

    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠٩]

    باكو، 27 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم تحديد المنتجات المستوردة والمصدرة خلال أشهر يناير - يوليو من العام الجاري.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه ارتفعت واردات الشاي 3.9 في المائة والبطاطس 14.1 في المائة والخضار الطازجة 43.3 في المائة والسيارات 1.7 مرة والأدوية 1.3 في المائة والحواسيب والبلوكات والأجهزة 18.8 في المائة والشاحنات مرتين والإطارات المطاطية بنسبة 1.6 مرة والأثاث بنسبة 29.8 في المائة والغسالات بنسبة 34.1 في المائة والثلاجات المنزلية بنسبة 18.1 في المائة والواردات من الزيوت النباتية بنسبة 7.7 في المائة والقمح بنسبة 5.9 في المائة والسكر الخام بنسبة 0.4 في المائة والفواكه الطازجة 2 في المائة والزبدة وزيوت ومعاجين الألبان الأخرى 12.1 في المائة والدواجن ولحم بقري 42.8 في المائة وسجائر 9 في الماائة وأنابيب حديدية 35.8 في المائة وصلب مدرفل 39.9 في المائة وأسمدة معدنية 46.4 في المائة ومكيفات منزلية 0.8 في المائة وقضبان حديدية 69.7 في المائة وبولي إيثيلين 38.5 في المائة وزوايا حديدية 31.1 في المائة وانخفضت نسبة الحافلات 36.6 في المائة والكلنكر الأسمنت بنسبة 24.3 في المائة.

    AZERTAG.AZ :إعلان المنتجات المستوردة والمصدرة خلال العام الجاري
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