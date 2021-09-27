الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران ضريح حيدر علييف
AzerTAg.az
٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠٣]
باكو، 27 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
قام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف في المقابر الفخرية.
ووضع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا باقات من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.
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