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    يهود الجبال المقيمون في قوبا يحيون ذكرى شهداء الحرب الوطنية – صور

    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٦:١٣]

    البلدة الحمراء، قوبا، 27 أيلول، أذرتاج

    احيا يهود الجبال المقيمون في محافظة قوبا ذكرى شهداء الوطن الغالي الذين ضحوا بأرواحهم من اجل حرية وسيادة اراضي البلد.

    ونظم يهود الجبال في الكنيس "جيلاكي" الواقع في البلدة الحمراء بالمحافظة حفل الذكرى بمناسبة يوم الذكرى الوطني السابع والعشرين من ايلول.

     

     

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