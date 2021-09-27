كنيسة جيورجي القديس في محافظة قاخ تحيي ذكرى شهداء الحرب الوطنية – صور

البلدة الحمراء، قوبا، 27 أيلول، أذرتاج

نظم حفل احياء ذكرى شهداء الحرب الوطنية في يوم الذكرى السابع والعشرين من ايلول اليوم في كنيسة جيورجي القديس الواقع في قرية قاخ انغلوي في محافظة قاخ.

وحضر الحفل سكان القرية من نالطائفة المسيحية الاورثوذكسية الجورجية بالمحافظة ودعوا الله دعوات لأرواح الشهداء وأوقدوا الشموع.

كما دق جرس الكنيسة اجلالا لذكرى الشهداء بدء من صباح اليوم.

وألقى قس الكنيسة بتره خماراشفيلي كلمة موجزة في الحفل متمنيا فيها السلام والامن والامان للشعب الأذربيجاني وابلغ انه ينحني امام ارواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل وحدة الوطن الغالي.