ارتفاع تصدير المنتجات غير النفطية والغازية

باكو، 27 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفعت صادرات المنتجات غير النفطية والغازية في أذربيجان بنسبة 30.8 في المائة بالقيمة الحقيقية 17.8 في المائة خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 وبلغت مليار و354.3 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية انه سادت حصة البضائع المصدرة إلى روسيا (34.5 في المائة) وتركيا (26.5 في المائة) وجورجيا (6.9 في المائة) وسويسرا (9.6 في المائة) والصين (1.9 في المائة) وأوكرانيا (1.9 في المائة) وكازاخستان (1.4 في المائة) وأوزبكستان (1 في المائة) وتركمنستان (1.3 في المائة) وأمريكيا (2.5 في المائة) في قيمة الصادرات من المنتجات غير النفطية والغازية.