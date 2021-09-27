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    سياسة


    قيادة وزارة الدفاع تزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء الثانية

    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٢٧]

    باكو، 27 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قام وزير الدفاع الجنرال ذاكر حسنوف وقيادة الوزارة اليوم بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديثة في المقابر الفخرية ووضعوا باقات من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

    أفادت وكالة أذرتاج أنهم زاروا مقابر الشهداء الثانية ووضعوا باقات من الزهور أمام مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها.

    AZERTAG.AZ :قيادة وزارة الدفاع تزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء الثانية
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