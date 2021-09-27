احياء ذكرى شهداء الوطن الغالي في مسجد الجمعة بمحاقظة شاكي – صور
AzerTAg.az
٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٤٧]
شاكي، 27 أيلول، أذرتاج
احييت ذكرى شهداء الحرب الوطنية بمسجد الجمعة في مدينة شاكي عاصمة المحافظة في السابع والعشرين من ايلول اليوم يوم الذكرى الوطني بحضور المتدينين وافراد عائلات الشهداء الشكويين.
ودعا الحاضرون الله تعالى أن يرحمهم اجمعين وان يسكنهم فسيح جناته.
ثم قرئت الايات العطرة من المصحف الشريف.
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