  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    احياء ذكرى شهداء الوطن الغالي في مسجد الجمعة بمحاقظة شاكي – صور

    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٤٧]

    شاكي، 27 أيلول، أذرتاج

    احييت ذكرى شهداء الحرب الوطنية بمسجد الجمعة في مدينة شاكي عاصمة المحافظة في السابع والعشرين من ايلول اليوم يوم الذكرى الوطني بحضور المتدينين وافراد عائلات الشهداء الشكويين.

    ودعا الحاضرون الله تعالى أن يرحمهم اجمعين وان يسكنهم فسيح جناته.

    ثم قرئت الايات العطرة من المصحف الشريف.

    AZERTAG.AZ :احياء ذكرى شهداء الوطن الغالي في مسجد الجمعة بمحاقظة شاكي – صور
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٣٤]
    كنيسة جيورجي القديس في محافظة قاخ تحيي ذكرى شهداء الحرب الوطنية – صور
    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٦:١٣]
    يهود الجبال المقيمون في قوبا يحيون ذكرى شهداء الحرب الوطنية – صور
    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:١٧]
    احياء ذكرى شهداء الوطن الغالي في مسجد الجمعة في أغدام المحررة
    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٥‎٧]
    احياء ذكرى شهداء الحرب الوطنية في مدينة شوشا المحررة
    احياء ذكرى شهداء الوطن الغالي في مسجد الجمعة بمحاقظة شاكي – صور احياء ذكرى شهداء الوطن الغالي في مسجد الجمعة بمحاقظة شاكي – صور احياء ذكرى شهداء الوطن الغالي في مسجد الجمعة بمحاقظة شاكي – صور احياء ذكرى شهداء الوطن الغالي في مسجد الجمعة بمحاقظة شاكي – صور احياء ذكرى شهداء الوطن الغالي في مسجد الجمعة بمحاقظة شاكي – صور احياء ذكرى شهداء الوطن الغالي في مسجد الجمعة بمحاقظة شاكي – صور