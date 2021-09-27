احياء ذكرى شهداء الوطن الغالي بمسجد طازة بير في باكو – صور
AzerTAg.az
٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٧:١٠]
باكو، 27 أيلول، أذرتاج
جرى في مسجد طازة بير بالعاصمة باكو حفل احياء ذكرى شهداء الوطن الغالي برئاسة رئيس ادارة مسلمي القوقاز الحاج الله شكور باشازاده.
ودعا الحاضرون الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن الباسلين بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته كما قال عز وجل في محكم كتابه الكريم إنهم ليسوا أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
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