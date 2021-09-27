جدول الجولة الاولى بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات
AzerTAg.az
٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
باكو، 27 أيلول، أذرتاج
اعلن الاتحاد الأذربيجاني لكرة قدم الصالات عن جدول مباريات الجولة الاولى بدوري الممتاز المقرر تنظيمها في اول تشرين الاول اكتوبر القادم.
وتنظم مباريات الجولة في قصر باكو الرياضي بالعاصمة.
نفطجي الرياضي – ايكول ، الحكام غفارلي وامير اصلانوف وجبرائيلوف، الساعة 12.00
ريكورد كلاب – أراز نخجوان، الحكام امير اصلانوف وجبرائيلوف وغفارلي، الساعة 14.00
أليانس – باكو فاير ، الحكام نصيروف وخليلوف ومحمدوف، الساعة 16.00
المنتخب ت19 – خيلة ، الحكام حسنوف ومحمدوف ونصيروف، الساعة 18.00
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