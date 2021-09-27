أذربيجان: تسجيل 558 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1241 مصاب ووفاة 19 مصابا في 27 سبتمبر

باكو، 27 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 558 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1241 مصاب هذا المرض وتوفي 19 مصابا بالفيروس في 27 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 481 ألف و401 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 452 ألف و968 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و476 مريض منهم ويستمر علاج 21 ألفا و957 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 6 آلاف و684 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و830 ألف و338 فحص طبي.