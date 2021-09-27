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    أذربيجان: تطعيم 8 ملايين و350 ألف و575 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٨]

    باكو، 27 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 630 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 27 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 25 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و605 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 8 ملايين و350 ألف و575 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و713 ألف و775 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و636 ألف و800 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 8 ملايين و350 ألف و575 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
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