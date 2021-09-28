الإيسيسكو تشارك في ندوة حول التجربة الثقافية العُمانية ودورها في تعزيز العلاقات الدولية

باكو، 28 سبتمبر (أذرتاج)

شارك قطاع الثقافة والاتصال في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في الندوة التي تعقدها اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، حول التجربة الثقافية العُمانية ودورها في تعزيز العلاقات الدولية، التي انطلقت أعمالها اليوم الإثنين (27 سبتمبر 2021)، عبر تقنية الاتصال المرئي وتستمر على مدى يومين، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الدولية المعنية بالثقافة والعلاقات الدولية، وأكاديميين، وباحثين، بالإضافة إلى طلبة الجامعات، من أجل التعريف بالثقافة، ومرتكزاتها، ودورها في بناء العلاقات الدولية والتعاون المشترك.

وفي كلمته، قدم الدكتور محمد زين العابدين، مدير قطاع الثقافة والاتصال، ورقة حول دور الإيسيسكو في ترسيخ الثقافة في العالم الإسلامي، استعرض من خلالها جهود المنظمة لجعل الثقافة محركا أساسيا لتنمية الإنسان، ومبرزا بعدها الفكري والإيديولوجي والحضاري، باعتبارها وسيلة لتعزيز التقارب بين شعوب العالم.

وأكد أن المخطط الاستراتيجي للإيسيسكو في المدى المتوسط 2021 ـ 2025، يولي عناية واهتماما كبيرين لقضايا الفكر والإنسان والرهانات المطروحة على العمل الثقافي للمساهمة في تنمية المجتمعات، وأن الدينامية الجديدة التي تعرفها المنظمة انطلقت من نظرة استراتيجية تضع الثقافة في المنزلة التي تليق بها.

وأضاف أن تعزيز دور الثقافة سيسمح بتأسيس مرجعيات ثقافية تقدم الصورة الحقيقية للعالم الإسلامي بثرائه وكنوزه، مشيرا إلى أن الثقافة ما زالت في بعض الدول على هامش التنمية البشرية المستدامة، ودعا إلى جعلها إحدى ركائز الناتج الداخلي الخام للدول، والعمل على تنمية قدرات النساء والشباب والبحث عن مصادر جديدة للثروة البشرية والمادية.