السفارة الاذربيجانية بالأردن تحتفل بالذكرى الأولى لحرب التحرير والنصر العظيم

باكو، 28 سبتمبر (أذرتاج)

أقامت سفارة جمهورية أذربيجان في الأردن احتفالا في دار السفارة الأذربيجانية في حي الكرسي أمس27 سبتمبر بمناسبة ذكرى مرور سنة واحدة على حرب التحرير التي خاضها الجيش الأذربيجاني واستطاع من خلالها تحرير الأراضي المغتصبة التي احتلتها أرمينيا منذ ثلاثين عاماً. وفي كلمته أثناء الاحتفال قال سفير أذربيجان في الأردن إيلدار سليموف بأنه اليوم تقام احتفالات كبيرة بالعاصمة باكو بمناسبة هذه المناسبة القومية برعاية الرئيس إلهام علييف وأضاف السفير بأن أرمينيا قامت بتدمير المدن التي كانت محتلة وغيرت الكثير من المعالم التراثية واعتدت على المساجد والتراث الأذربيجاني قبل انسحابها من الأراضي الأذربيجانية المحتلة وشكر السفير إيلدار سليموف الأردن حكومة وقيادة وشعباً. وكان أول المتحدثين المؤرخ عمر العرموطي مؤلف كتاب نزاع ناغورني كاراباخ والقانون الدولي ومؤلف كتاب محطات مهمة في العلاقات الأردنية الأذربيجانية الذي هنأ في كلمته فخامة رئيس جمهورية أذربيجان المناضل إلهام علييف صديق جلالة الملك عبد الله الثاني وصديق الأردن بمناسبة ذكرى حرب التحرير والنصر العظيم. وقد تحدث بهذه المناسبة النائب د. عبد الرحيم المعايعة / رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الأذربيجانية في مجلس النواب ونقل في كلمته باسمه شخصياً وباسم مجلس النواب تبريكاته لشعب أذربيجان بمناسبة النصر والتحرير. ثم تحدث الكاتب الصحفي سلطان الحطاب وجواد الحمد مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات وأعربا عن تبريكاتهما للشعب الاذربيجاني بمناسبة النصر.

كما حضر الحفل رجالات الصحافة والإعلام وأصدقاء أذربيجان في الأردن وأسرة السفارة الأذربيجانية.

وقد وضع الحضور الأزهار عند صور شهداء أذربيجان من القوات المسلحة الأذربيجانية عليهم الرحمة.