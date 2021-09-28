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    تطهير مساحة 185 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي

    ٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٠٦]

    باكو، 28 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 20 – 25 أغسطس 72 لغما مضادا للمشاة و6 ألغام مضادة للدبابات و121 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 185 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

    AZERTAG.AZ :تطهير مساحة 185 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي
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