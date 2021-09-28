رئيس تركيا يتصل هاتفيا بنظيره الاذربيجاني

باكو، 28 سبتمبر (أذرتاج)

أجرى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان في 27 سبتمبر مكالمة هاتفية برئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة يوم الذكرى.

أعرب الرئيس التركي مرة أخرى عن مواساته وتعزيته للرئيس الاذربيجاني احياء لذكرى شهداء الحرب الوطنية. كذلك نقل الرئيس رجب طيب اردوغان تبريكاته بمناسبة النصر المجيد الذي حققه جيشنا في الحرب القراباغية الثانية.

أعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره لرئيس دولة تركيا وأشاد مجددا بالدعم السياسي والمعنوي الذي أبداه رئيس تركيا لبلدنا إبان الحرب الوطنية.

وأبدى رئيسا أذربيجان وتركيا ثقتهما في استمرار المزيد من تطوير علاقات الصداقة والاخوة في كافة المجالات بين الدولتين وتعزيزها.