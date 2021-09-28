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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١١:٤٠]

    باكو، 28 أيلول، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 أيلول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0172

    أورو EUR 1 1.9881

    دولار أسترالي AUD 1 1.241

    روبل بلاروس BYN 1 0.6819

    ريال برازيلي BRL 1 0.3153

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1136

    كرون دنماركي DKK 1 0.2674

    لاري جورجي GEL 1 0.5449

    روبي هندي INR 1 0.023

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2185

    دولار كندا CAD 1 1.3485

    دينار الكويت KWD 1 5.6449

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4063

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0845

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.096

    كرون النرويج NOK 1 0.1977

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4324

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0235

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4101

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2558

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507

    دولار تايوان TWD 1 0.0613

    ليرة تركيا TRY 1 0.1927

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0639

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1937

    كرون التشيك CZK 1 0.0782

    يوان الصين CNY 1 0.2634

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3304

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.531

    كرون السويد SEK 1 0.1953

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8344

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1438

    ليرة لبنان LBP 100 0.1127

    ين اليابان JPY 100 1.5291

    بيسو تشيلي CLP 100 0.214

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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