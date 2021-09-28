باكو، 28 أيلول، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 أيلول اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0172 أورو EUR 1 1.9881 دولار أسترالي AUD 1 1.241 روبل بلاروس BYN 1 0.6819 ريال برازيلي BRL 1 0.3153 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1136 كرون دنماركي DKK 1 0.2674 لاري جورجي GEL 1 0.5449 روبي هندي INR 1 0.023 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2185 دولار كندا CAD 1 1.3485 دينار الكويت KWD 1 5.6449 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4063 بيسو المكسيك MXN 1 0.0845 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.096 كرون النرويج NOK 1 0.1977 زلوتي بولندا PLN 1 0.4324 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0235 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4101 دولار سنغافورة SGD 1 1.2558 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507 دولار تايوان TWD 1 0.0613 ليرة تركيا TRY 1 0.1927 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0639 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1937 كرون التشيك CZK 1 0.0782 يوان الصين CNY 1 0.2634 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3304 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.531 كرون السويد SEK 1 0.1953 فرنك سويسرا CHF 1 1.8344 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1438 ليرة لبنان LBP 100 0.1127 ين اليابان JPY 100 1.5291 بيسو تشيلي CLP 100 0.214 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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