البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 28 أيلول، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 أيلول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0172
أورو EUR 1 1.9881
دولار أسترالي AUD 1 1.241
روبل بلاروس BYN 1 0.6819
ريال برازيلي BRL 1 0.3153
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1136
كرون دنماركي DKK 1 0.2674
لاري جورجي GEL 1 0.5449
روبي هندي INR 1 0.023
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2185
دولار كندا CAD 1 1.3485
دينار الكويت KWD 1 5.6449
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4063
بيسو المكسيك MXN 1 0.0845
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.096
كرون النرويج NOK 1 0.1977
زلوتي بولندا PLN 1 0.4324
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0235
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4101
دولار سنغافورة SGD 1 1.2558
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507
دولار تايوان TWD 1 0.0613
ليرة تركيا TRY 1 0.1927
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0639
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1937
كرون التشيك CZK 1 0.0782
يوان الصين CNY 1 0.2634
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3304
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.531
كرون السويد SEK 1 0.1953
فرنك سويسرا CHF 1 1.8344
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1438
ليرة لبنان LBP 100 0.1127
ين اليابان JPY 100 1.5291
بيسو تشيلي CLP 100 0.214
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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