سفير تركيا: لن ننسى الشهداء الذين كتبوا تاريخ أذربيجان المجيد

باكو، 28 أيلول، أذرتاج

قال بوراق أق جابار سفير تركيا في إسبانيا اننا اجتمعنا في سفارة أذربيجان في إسبانيا بمدريد لاحياء ذكرى شهداء أذربيجان الابطال ولن ننسى الشهداء الذين كتبوا تاريخ أذربيجان المجيد ونعتز بهم ونبلغ احترامنا بذكراهم العزيزة.

واضاف السفير التركي اق جابار أنني القيت اليوم كلمة في حفل الذكرى واكدت على كون أذربيجان وتركيا ملة واحدة في الدولتين مشددا على أن هذه الأخوة مستمرة الى الأبد.

وتابع أن سرور أذربيجان سرورنا وحزنها حزننا حيث أننا إخوة وننظر الى المستقبل بتفاؤل كبير.

جعفرلي مراسلة أذرتاج