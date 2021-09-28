مجموعة من الصحافيين من اوكرانيا يزورون مناطق كنجة المنكوبة بصواريخ أرمينيا الباليستية

كنجة، 28 أيلول، أذرتاج

زارت مجموعة من الصحافيين من اوكرانيا مدينة كنجة على هامش زيارتهم أذربيجان.

أفادت أذرتاج أن الصحافيين الاوكرانيين تعرفوا على آثار الجرائم المرتكبة جراء الصواريخ الباليستية التي اطلقتها أرمينيا على كنجة البعيدة كل البعد عن منطقة الجبهة ليلتي الحادية عشرة والسابعة عشرة من تشرين الاول من العام الماضي.

واحيطوا علما بأن أرمينيا التي تكبدت بهزيمة متتالية في العمليات العسكرية خلال الحرب الوطنية لجأت الى استهداف المناطق المكتظة بالسكان المسالمين بغية التصدي لعمليات الهجوم المضاد لقوات اذربجيان وايقاف هذه الهجمات الناجحة واثارة الخوف والرعب في اوساط الشعب سعيا منها الى نيل خسائر كبيرة في الارواح وبذلك قد انتهكت أرمينيا المحتلة ونقضت نقضا صارخا معايير القانون الدولي ومبادئه واتفاقيات جنيف لعام تسبعة واربعين وتسعمائة والف ومحاضرها الاضافية وكذلك متطلبات نظام وقف اطلاق النار المتفق عليه على اساس طلباتها المصرة نتيجة لقاء منعقد في موسكو. كما أثبتت هذه الاعمال الارهابية مرة اخرى أن أرمينيا تؤيد الارهاب على متسوى الدولة. واودت هجمات أرمينيا على كنجة بحياة 26 مدنيا واصابة 142 آخر وبينهم الاطفال والنساء والمسنون إذ شنتها أرمينيا في ساعات ليلية.