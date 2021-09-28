بحث مسائل خدمات التموين العسكري والفني بين أذربيجان وتركيا

باكو، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

التقى نائب وزير الدفاع الاذربيجاني، قائد الإدارة الرئيسية للتموين المادي والفني الجنرال نظام عسمانوف في 27 سبتمبر مع نائب وزير الدفاع الوطني التركي محسن درا والوفد المرافق له.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب العلامي لوزارة الدفاع ان الجانبين اشارا خلال الاجتماع إلى التطور الناجح للتعاون بين جيشي البلدين على أساس العلاقات الودية والأخوية. وشددا على أهمية التعاون المشترك لتحسين التموين المادي والفني وناقشا بالتفصيل العمل الذي يتعين القيام به في هذا الاتجاه.

كما ناقش الجانبان آفاق تسليح الجيش الاذربيجاني بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى التي تنتجها الصناعة الدفاعية التركية على أساس التقنيات الحديثة.