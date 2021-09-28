سفيرة تركيا في جورجيا: العلاقات بين أذربيجان وجورجيا وتركيا تنمو في كافة المجالات

باكو، 28 سبتمبر (أذرتاج)

التقت سفيرة تركيا في جورجيا فاطمة جيرين يزقان في 27 سبتمبر في مارنويلي التي تسكنها الأغلبية الأذربيجانية في جورجيا مع مشاركي "الدورة الصحافية" التي بدأتها بوابة "أكتوال ميديا" Aktual.ge.

أفادت وكالة أذرتاج ان السفيرة والأشخاص المرافقين لها تفقدوا في البداية معرض الصور التي أعدها مركز الاندماج لاذربيجانيي جورجيا بمناسبة يوم الذكرى المصادف في 27 سبتمبر. تم تلاوة الصلوات والادعية لأرواح الابطال الذين ضحوا بحياتهم في سبيل وحدة أراضي أذربيجان وجورجيا.

تحدث المتحدثون في اللقاء عن الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما. قيل ان أذربيجان حررت الأراضي التي كانت تحت الاحتلال الأرميني نتيجة هذه الحرب. قد بدأت أعمال إعادة الإعمار والبناء في تلك الأراضي المحررة.

ثم وقف المشاركون دقيقة حداد احياء لذكرى الابطال الشهداء.

اكدت السفيرة التركية عن استمرار تطور العلاقات بين أذربيجان وجورجيا وتركيا في كافة المجالات.

في الختام ردت الدبلوماسية على أسئلة الصحفيين.