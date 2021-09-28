أنقرة، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) قام رئيس وكالة اذربيجان للامن الغذائي قوشقار تاهمازلي والوفد المرافق له بزيارة عمل الى تركيا. أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد الأذربيجاني زار اليوم تمثال الزعيم العام بحديقة حيدر علييف في أنقرة على هامش الزيارة ووضع باقات من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

AZERTAG.AZ : الوفد الأذربيجاني يزور تمثال حيدر علييف في أنقرة

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