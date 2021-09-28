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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة "فرانس 24"

    ٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠٠]

    باكو، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم بحديث صحفي لقناة "فرانس 24".

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة "فرانس 24"
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    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة "فرانس 24" الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة "فرانس 24"