الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة "فرانس 24"

سيدوف: أمام أرمينيا خيار واحد لا غير وهو توقيع بيان سلام مع أذربيجان

أتاح التاريخ فرصة ثانية لأرمينيا ولكننا ماذا نرى؟ نرى نبش آراء الانتقام...