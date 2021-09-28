الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحفي لقناة "فرانس 24"
AzerTAg.az
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠٠]
باكو، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
أدلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم بحديث صحفي لقناة "فرانس 24".
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