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    جدول الجولة الثالثة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم

    ٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٨:١٦]

    باكو، 28 أيلول، أذرتاج

    تنطلق اليوم الجولة الثالثة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم.

    28 أيلول، الثلاثاء

    كبز كنجة – قراباغ الرديف، الحكم جباروف، ملعب كنجة المركزي، كنجة

    نفطجي الرديف – قره داغ لوكباتان، الحكم الله وردييف، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم، باكو

    29 ايلول، الاربعاء

    توران طاووس – صباح الرديف، الحكم بكروف، ملعب طاووس المركزي، طاووس

    زيرة الرديف – الجيش الرياضي، الحكم قربانوف، ملعب اي اس كا ارينا، باكو

    صبائل الرديف – زاقاتالا، الحكم بايراموف، ملعب اي اس سي او ارينا، باكو

    4 اكتوبر، الاحد

    كشلة الرديف – غابالا الرديف، الحكم رحيموف، ملعب اي اس كا أرينا، باكو.

    ويستريح هذه الجولة نادي سومغايت الرديف.

    ت

    الاندية

    ل

    ف

    ت

    خ

    هـ

    ن

    1

    كشلة الرديف

    2

    2

    0

    0

    6-1

    6

    2

    قره داغ لوكباتان

    2

    1

    1

    0

    3-1

    4

    3

    غابالا الرديف

    2

    1

    1

    0

    3-1

    4

    4

    الجيش الرياضي

    2

    1

    1

    0

    3-1

    4

    5

    قره باغ الرديف

    1

    1

    0

    0

    2-1

    3

    6

    زيرة الرديف

    1

    1

    0

    0

    2-1

    3

    7

    صباح الرديف

    2

    1

    0

    1

    2-2

    3

    8

    زاقاتالا

    2

    1

    0

    1

    4-5

    3

    9

    كبز

    2

    0

    2

    0

    1-1

    2

    10

    صبائل الرديف

    2

    0

    1

    1

    2-3

    1

    11

    نفطجي الرديف

    2

    0

    0

    2

    2-5

    0

    12

    سومغايت الرديف

    2

    0

    0

    2

    1-4

    0

    13

    توران طاووس

    2

    0

    0

    2

    0-5

    0

    ويتصدر قائمة الهدافين أناطولة لاعب كشلة الرديف برصيد اربعة اهداف.

     

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