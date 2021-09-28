جدول الجولة الثالثة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم

باكو، 28 أيلول، أذرتاج

تنطلق اليوم الجولة الثالثة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم.

28 أيلول، الثلاثاء

كبز كنجة – قراباغ الرديف، الحكم جباروف، ملعب كنجة المركزي، كنجة

نفطجي الرديف – قره داغ لوكباتان، الحكم الله وردييف، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم، باكو

29 ايلول، الاربعاء

توران طاووس – صباح الرديف، الحكم بكروف، ملعب طاووس المركزي، طاووس

زيرة الرديف – الجيش الرياضي، الحكم قربانوف، ملعب اي اس كا ارينا، باكو

صبائل الرديف – زاقاتالا، الحكم بايراموف، ملعب اي اس سي او ارينا، باكو

4 اكتوبر، الاحد

كشلة الرديف – غابالا الرديف، الحكم رحيموف، ملعب اي اس كا أرينا، باكو.

ويستريح هذه الجولة نادي سومغايت الرديف.

ت الاندية ل ف ت خ هـ ن 1 كشلة الرديف 2 2 0 0 6-1 6 2 قره داغ لوكباتان 2 1 1 0 3-1 4 3 غابالا الرديف 2 1 1 0 3-1 4 4 الجيش الرياضي 2 1 1 0 3-1 4 5 قره باغ الرديف 1 1 0 0 2-1 3 6 زيرة الرديف 1 1 0 0 2-1 3 7 صباح الرديف 2 1 0 1 2-2 3 8 زاقاتالا 2 1 0 1 4-5 3 9 كبز 2 0 2 0 1-1 2 10 صبائل الرديف 2 0 1 1 2-3 1 11 نفطجي الرديف 2 0 0 2 2-5 0 12 سومغايت الرديف 2 0 0 2 1-4 0 13 توران طاووس 2 0 0 2 0-5 0

ويتصدر قائمة الهدافين أناطولة لاعب كشلة الرديف برصيد اربعة اهداف.

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