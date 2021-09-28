جدول الجولة الثالثة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 28 أيلول، أذرتاج
تنطلق اليوم الجولة الثالثة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم.
28 أيلول، الثلاثاء
كبز كنجة – قراباغ الرديف، الحكم جباروف، ملعب كنجة المركزي، كنجة
نفطجي الرديف – قره داغ لوكباتان، الحكم الله وردييف، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم، باكو
29 ايلول، الاربعاء
توران طاووس – صباح الرديف، الحكم بكروف، ملعب طاووس المركزي، طاووس
زيرة الرديف – الجيش الرياضي، الحكم قربانوف، ملعب اي اس كا ارينا، باكو
صبائل الرديف – زاقاتالا، الحكم بايراموف، ملعب اي اس سي او ارينا، باكو
4 اكتوبر، الاحد
كشلة الرديف – غابالا الرديف، الحكم رحيموف، ملعب اي اس كا أرينا، باكو.
ويستريح هذه الجولة نادي سومغايت الرديف.
|
ت
|
الاندية
|
ل
|
ف
|
ت
|
خ
|
هـ
|
ن
|
1
|
كشلة الرديف
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-1
|
6
|
2
|
قره داغ لوكباتان
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-1
|
4
|
3
|
غابالا الرديف
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-1
|
4
|
4
|
الجيش الرياضي
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-1
|
4
|
5
|
قره باغ الرديف
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
6
|
زيرة الرديف
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
7
|
صباح الرديف
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
8
|
زاقاتالا
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-5
|
3
|
9
|
كبز
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1-1
|
2
|
10
|
صبائل الرديف
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-3
|
1
|
11
|
نفطجي الرديف
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-5
|
0
|
12
|
سومغايت الرديف
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-4
|
0
|
13
|
توران طاووس
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-5
|
0
ويتصدر قائمة الهدافين أناطولة لاعب كشلة الرديف برصيد اربعة اهداف.
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