سحب قرعة الدوري الاول بدوري كرة قدم الصالات
AzerTAg.az
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٢٢]
باكو، 28 أيلول، أذرتاج
سحبت قرعة الموسم الجديد الـ2021/2022م بالدوري الاول في دوري كرة قدم الصالات لدى قصر باكو الرياضي بالعاصمة.
وتتنافس الاندية في الجولة الاولى كالآتي:
فورزه نفطجي – باسو اف كا
ياسامال – أولدوز
اريندا اذ – قره باغ فضولي
مترو باكو – ستار كارغو
شوشا – باكو فاير الثاني
الاكاديمية الرياضية – زنكيلان
دسته اوردوباد – ستاندارد
يذكر أن الجولة الاولى بنطلق في السابع والثامن من اكتوبر تشرين الاول القادم.
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