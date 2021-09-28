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    سحب قرعة الدوري الاول بدوري كرة قدم الصالات

    ٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٢٢]

    باكو، 28 أيلول، أذرتاج

    سحبت قرعة الموسم الجديد الـ2021/2022م بالدوري الاول في دوري كرة قدم الصالات لدى قصر باكو الرياضي بالعاصمة.

    وتتنافس الاندية في الجولة الاولى كالآتي:

    فورزه نفطجي – باسو اف كا

    ياسامال – أولدوز

    اريندا اذ – قره باغ فضولي

    مترو باكو – ستار كارغو

    شوشا – باكو فاير الثاني

    الاكاديمية الرياضية – زنكيلان

    دسته اوردوباد – ستاندارد

    يذكر أن الجولة الاولى بنطلق في السابع والثامن من اكتوبر تشرين الاول القادم.

     

     

    AZERTAG.AZ : سحب قرعة الدوري الاول بدوري كرة قدم الصالات
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