باكو، 28 أيلول، أذرتاج سحبت قرعة الموسم الجديد الـ2021/2022م بالدوري الاول في دوري كرة قدم الصالات لدى قصر باكو الرياضي بالعاصمة. وتتنافس الاندية في الجولة الاولى كالآتي: فورزه نفطجي – باسو اف كا ياسامال – أولدوز اريندا اذ – قره باغ فضولي مترو باكو – ستار كارغو شوشا – باكو فاير الثاني الاكاديمية الرياضية – زنكيلان دسته اوردوباد – ستاندارد يذكر أن الجولة الاولى بنطلق في السابع والثامن من اكتوبر تشرين الاول القادم.

AZERTAG.AZ : سحب قرعة الدوري الاول بدوري كرة قدم الصالات

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