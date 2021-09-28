أذربيجان: تسجيل 885 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2114 مصاب ووفاة 22 مصابا في 28 سبتمبر

باكو، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 885 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2114 مصاب هذا المرض وتوفي 22 مصابا بالفيروس في 28 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 482 ألف و286 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 455 ألف و82 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و498 مريض منهم ويستمر علاج 20 ألفا و706 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و525 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و839 ألف و863 فحص طبي.