أذربيجان: تطعيم أكثر من 67 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 67 ألفا و400 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 28 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 16 ألفا و357 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و51 ألفا و43 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 8 ملايين و417 ألف و975 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و730 ألف و132 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و687 ألف و843 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.