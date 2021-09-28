باكو، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف القائد الجديد لقوات حفظ السلام الروسية التي تتمركز مؤقتا في اراضي أذربيجان الجنرال قينادي أناشكين. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطرفين ناقشا الوضع الحالي في أراضي أذربيجان حيث تتمركز قوات حفظ السلام الروسية بشكل مؤقت.

AZERTAG.AZ : وزير الدفاع يلتقي القائد الجديد لقوات حفظ السلام الروسية

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