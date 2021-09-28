باكو، 28 أيلول، أذرتاج علقت وزارة الدفاع الأذربيجانية على ادعاءات لا صحة لها منتشرة في صحافة أرمينيا. قالت وزارة الدفاع في بيان إن معلومات نشرتها صحافة أرمينيا زاعمة باطلاق نار من قبل وحدات جيش أذربيجان في الثامن والعشرين من ايلول نحو وحدات قوات أرمينيا ما ادى الى اصابة جندي للجانب المقابل لا تمت بصلة الى الحقيقة.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تعلق على ادعاءات لا صحة لها منتشرة في صحافة أرمينيا

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