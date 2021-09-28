باكو، 28 أيلول، أذرتاج سحبت قرعة الموسم الجديد الـ2021/2022م بالدوري الثاني في دوري كرة قدم الصالات لدى قصر باكو الرياضي بالعاصمة. وتتنافس الاندية في الجولة الاولى كالآتي: ادفوكات – تيم سبورت باكو فاير الثالث – ايسما م.ا. باكو بورجالي – دالغا باكير تيلي – بيبي هيبت خان لنكران – روان ذو الفقار – أذر صو ستار كارغو الثاني – اتلتيكو باكو يذكر أن الجولة الاولى بنطلق في العاشر من اكتوبر تشرين الاول القادم. ​

AZERTAG.AZ : سحب قرعة الدوري الثاني بدوري كرة قدم الصالات

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