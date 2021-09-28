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    سحب قرعة الدوري الثاني بدوري كرة قدم الصالات

    ٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٩:٠١]

    باكو، 28 أيلول، أذرتاج

    سحبت قرعة الموسم الجديد الـ2021/2022م بالدوري الثاني في دوري كرة قدم الصالات لدى قصر باكو الرياضي بالعاصمة.

    وتتنافس الاندية في الجولة الاولى كالآتي:

    ادفوكات – تيم سبورت

    باكو فاير الثالث – ايسما م.ا. باكو

    بورجالي – دالغا

    باكير تيلي – بيبي هيبت

    خان لنكران – روان

    ذو الفقار – أذر صو

    ستار كارغو الثاني – اتلتيكو باكو

    يذكر أن الجولة الاولى بنطلق في العاشر من اكتوبر تشرين الاول القادم.

     

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