سحب قرعة الدوري الثاني بدوري كرة قدم الصالات
AzerTAg.az
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٩:٠١]
باكو، 28 أيلول، أذرتاج
سحبت قرعة الموسم الجديد الـ2021/2022م بالدوري الثاني في دوري كرة قدم الصالات لدى قصر باكو الرياضي بالعاصمة.
وتتنافس الاندية في الجولة الاولى كالآتي:
ادفوكات – تيم سبورت
باكو فاير الثالث – ايسما م.ا. باكو
بورجالي – دالغا
باكير تيلي – بيبي هيبت
خان لنكران – روان
ذو الفقار – أذر صو
ستار كارغو الثاني – اتلتيكو باكو
يذكر أن الجولة الاولى بنطلق في العاشر من اكتوبر تشرين الاول القادم.
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