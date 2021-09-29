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    سفير اليابان يسافر الى أغجابدي

    ٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١١:٢٢]

    أغجابدي، 29 أيلول، أذرتاج

    سافر سفير اليابان في أذربيجان جونيجي وادا الى محافظة أغجابدي.

    أفادت أذرتاج انه في القاء منعقد في السلطة التنفيذية قدمت معلومات مفصلة الى السفير الياباني وادا حول تاريخ محافظة أغجابدي واقتصادها وثقافتها.

    وتناول رئيس السلطة التنفيذية رافيل حسينوف مشاريع تحقق في المحافظة ضمن برنامج منح المساعدة للحكومة اليابانية معبرا عن ثقته في استمرارية مثل هذه الفعاليات الانسانية مقدما عددا من المقترحات.

    وتبادل الطرفان في اللقاء وجهات نظر حول آفاق التعاون.

    وزار السفير جونيجي وادا على هامش زيارته أغجابدي روضة الاطفال في قرية شرف خانلي التي بنيت على اموال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الانساني وتفقد الظروف المهيأة بها.

     

    AZERTAG.AZ :سفير اليابان يسافر الى أغجابدي
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