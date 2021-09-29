  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس الوزراء الجورجي يصل الى أذربيجان

    ٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٩]

    باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    وصل رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي في زيارة الى جمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج انه اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين باعلام كلتا الدولتين تقديرا لمقدم رئيس الوزراء الجورجي.

    وكان في استقباله في ارض المطار نائب رئيس الوزراء علي أحمدوف ونائب وزير الخارجية خالاف خالافوف ومسئولون آخرون.

     

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الجورجي يصل الى أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١١:٣٢]
    سفير تركيا: لن ننسى الشهداء الذين كتبوا تاريخ أذربيجان المجيد
    ٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١١:٢٠]
    سيدوف: أمام أرمينيا خيار واحد لا غير وهو توقيع بيان سلام مع أذربيجان
    أتاح التاريخ فرصة ثانية لأرمينيا ولكننا ماذا نرى؟ نرى نبش آراء الانتقام...
    ٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٠٥‎]
    السفارة الاذربيجانية بالأردن تحتفل بالذكرى الأولى لحرب التحرير والنصر العظيم
    ٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٣]
    الرئيس علييف: ذلك الدرس درس أبدي ويجب الا ينسى ذلك احدٌ!
    مرتكب كل هذا ليس بشرا. ويسعني القول بأن مرتكب كل هذه ليس بحيوان ايضا
    رئيس الوزراء الجورجي يصل الى أذربيجان رئيس الوزراء الجورجي يصل الى أذربيجان