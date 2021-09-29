رئيس الوزراء الجورجي يصل الى أذربيجان
AzerTAg.az
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٩]
باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
وصل رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي في زيارة الى جمهورية أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج انه اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين باعلام كلتا الدولتين تقديرا لمقدم رئيس الوزراء الجورجي.
وكان في استقباله في ارض المطار نائب رئيس الوزراء علي أحمدوف ونائب وزير الخارجية خالاف خالافوف ومسئولون آخرون.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١١:٣٢]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١١:٢٠]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٠٥]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٩]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٩:٠١]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٥٢]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٠٤]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٣٣]
٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٤٥]
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٢٥]
١٥.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٦]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٥٢]
٢٥.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٣٢]
٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٤٧]
٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١١:٣٣]
١٨.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢٨]
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٢٩]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٢٧]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٢٤]
٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٨]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٢١]
٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٦:١٧]
٢٥.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٥٢]
٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٤:١٩]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٤٦]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢١]
٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٠:١٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك