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    نفطجي الرديف يخسر أمام قره داغ لوكباتان ضيفه بأربعة دون رد

    ٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٤٩]

    باكو، 29 أيلول، أذرتاج

    خسر نفطجي باكو الرديف أمام قره داغ لوكباتان ضيفه بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثالثة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 14 المنظمة على ملعب مركز الخطوط الجوية التركية بالعاصمة باكو قادها الحكم الله وردييف امام 50 مشجعا.

    وفتح الحساب عرفان د30 وضاعفه حبيب د38 وعلي بالا د52 وائلنور د56.

    وانذر الحكم لاعبا من كلا الناديين ومسؤولا من نفطجي الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غر رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من صاحب الارض د53 بالبطاقة الحمراء المباشرة عن سلوك عدواني.

    واضاف دقيقة بدل الضائع الى الشوط الاول و4 دقائق الى الفترة الثانية.

    وبهذا الفوز ارتفع قره داغ لوكباتان الى المركز الاول برصيد 7 نقاط فيما ظل نفطجي الرديف بالمركز الثالث عشر الاخير بدون رصيد.

     

     

    AZERTAG.AZ :نفطجي الرديف يخسر أمام قره داغ لوكباتان ضيفه بأربعة دون رد
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    نفطجي الرديف يخسر أمام قره داغ لوكباتان ضيفه بأربعة دون رد