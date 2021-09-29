كنجة، 29 أيلول، أذرتاج تغلب كبز كنجة على قره باغ الرديف بأربعة اهداف مقابل اثنين في الجولة الثالثة بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 13 المنظمة على ملعب كنجة المركزي قادها الحكم جباروف امام 1500 مشجع. فتح الحساب فرجوف د7 لصالح الضيف وزاده مصطفايف د45+1 فيما رد عليهما مسيموف د52 ورضايف د68 رج وإمام وردييف د90+3 وتيموروف د90+7. وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم. واضاف 3 دقائق الى الفترة الاولى و6 دقائق الى الفترة الثانية. وبهذا الفوز ارتفع كبز الى المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما تراجع قره باغ الرديف الى المرتبة الثامنة برصيد 3 نقاط.

AZERTAG.AZ : كبز يتغلب على قره باغ الرديف بأربعة مقابل اثنين بعودة عظمية في الفترة الثانية

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