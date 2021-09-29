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    زيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي في نخجوان

    ٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٠٨]

    نخجوان، 29 أيلول، أذرتاج

    وصل حجم الناتج المحلي الاجمالي في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية خلال فترة يناير واغسطس عام واحد وعشرين والفين الى ثماني مائة وسبعين وست مائة الف وثمانية وسبعين وثماني مائة مليون ومليار مانات وذلك اكثر بنسبة سبعة اعشار في المائة قياسا الى الفترة ذاتها من سنة عشرين والفين السابقة.

    قالت لجنة الاحصاء النخجوانية في بيان إن حجم الناتج المحلي الاجمالي لكل فرد ازداد بنسبة واحد وسبعة اعشار في المائة قياسا الى الفترة نفسها من العام الماضي ليصل الى ست وستين وأربعة الاف واربعة اعشار مانات.

     

     

    AZERTAG.AZ :زيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي في نخجوان
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