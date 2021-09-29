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    عقد اجتماع ثنائي بين رئيسي تركيا والولايات المتحدة في قمة مجموعة العشرين

    ٢٩.٠٩.٢٠٢١ [١٣:١٢]

    إسطنبول، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    من المنتظر أن يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا ثنائيا مع نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماعات مجموعة العشرينG-20 المزمع عقدها في الفترة ما بين 30-31 أكتوبر/ تشرين أول المقبل بالعاصمة الإيطالية روما.

    افدت وكالة اذرتاج انه من المقرر أن يناقش الطرفان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية وآخر التطورات في سوريا وأفغانستان وإلى جانب قضايا أخرى.

    يذكر ان الاجتماع الأول بين رئيسي تركيا وأمريكا عُقد في 14 حزيران / يونيو في قمة قادة الناتو في بلجيكا.

     

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع ثنائي بين رئيسي تركيا والولايات المتحدة في قمة مجموعة العشرين
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