برميل من "آذري لايت" يتجاوز 80.18 دولار

باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

انخفض سعر برميل النفط الاذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 80.18 دولار بعد انخفاضه 0.59 دولار.

يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الماضي ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 80.77 دولار في 27 سبتمبر من العام الجاري. كان الارتفاع في أسعار النفط بسبب تطبيق إجراءات التخفيف المتعلقة بكوفيد – 19 في معظم البلدان وعملية التطعيم العالمية.