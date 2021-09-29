الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الوزراء الجورجي – اضافة

باكو، 29 أيلول، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، ذلك على هامش زيارته الى أذربيجان.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف رحب برئيس الوزراء الجورجي وقال:

- السيد رئيس الوزراء المحترم، يسرني أن أراك. اهلا وسهلا في أذربيجان. أنا سعيد برؤيتك في أذربيجان من جديد. نحن ملتقيان هذا العام للمرة الثانية. كما لنا مكالمات هاتفية عدة بحثنا من خلالها المسائل الهامة لعلاقاتنا الثنائية. ونواصل اليوم حوارنا. وكان الحوار السياسي بين البلدين الأخويين نشطا على الدوام ويستمر ذلك الحين أيضا. ونتعاون تعاونا وثيقا في القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية ولا سيما في منطقتنا التي تتضمن الآن تداعيات وفرص جديدة.

طبعا، أن تعزيز العلاقات السياسية بين بلدينا مهم ليس بالنسبة لشعبينا فقط بل ولكن لجميع المنطقة ايضا. والقيت نظرة على بعض المعلومات فوجدت أن لدينا تقدما حسنا في مجال التنمية الاقتصادية ويزداد التبادل التجاري. وتعقد اليوم جلسة للجنة الحكومية. وأنا متأكد من أن الجلسة المذكورة تشمل على مجالات مهمة جدا وتلقي نظرة على الاعمال المنجزة وتخطط خطواتنا اللاحقة.

يرضينا جدا ما يوجد في بلدك من بيئة الاستثمار الايجابي والاصلاحات الاقتصادية التي تتيح لك بحل عدد كبير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية. كما أود أن أهنئ حكومتك بمناسبة النجاح الكبير الذي احرزتموه في مجال التنمية في جميع المجالات في جورجيا. ونحن سعداء بوجهنا صديقا وأخا من رؤية تطورات التنمية هذه ونتمنى نجاحا لك شخصيا وحكومتك في مساعيك الجديدة.

البتة نتحدث اليوم عن المجالات التقليدية لتعاوننا مثل النفط والغاز والطاقة الكهربائية والنقل ايضا. وهذه مشاريع قد نفذت ونجد الآن نفع هذه المشاريع. هذا قد شكل صيغة خاصة جدا للتعاون بين بلدينا لأن هذه المشاريع تكتسي بأهمية ليس لبلدينا فحسب بل ولكن لعدد كبير من البلدان في منطقة اوراسيا ايضا. وأنا وطيد الثقة في أن زيارة اليوم تعطي دفعة لتعاوننا جديدة.

واود أن ارفع شكري على زيارتك تلبية لدعوتي واهلا وسهلا مرة اخرى.

وقال رئيس الوزراء ايراكلي قريباشفيلي:

- السيد الرئيس اشكركم على دعوتكم. واشعر بمشاعر الامتنان الكبير من وجودي في باكو. وشكرا جزيلا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. هذه فرصة كبيرة للتحدث عن علاقاتنا الثنائية الممتازة. كما ذكرتم نحن صديقان وأخان. نحن اليوم نعقد الجلسة الثامنة للجنة الاقتصادية ايضا ونبثح علاقاتنا الثنائية المتزايدة تطورا ونموا.

ولا مراء في أن جورجيا مهتمة بتعزز علاقاتنا الثنائية في السياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها من المجالات. كما نهتم بسيطرة السلام والاستقرار في المنطقة. وذلك سيكون قاعدة لتنمية اقتصادية قوية.

هذه هي الزيارة الثانية التي أقوم بها هذا العام لاذربيجان. السيد الرئيس كما اشرتم اليه نحن قد تكلمنا عبر الهاتف وأنا متأكد من أننا نناقش عددا كبيرا من المسائل الخاصة بمستقبلنا اليوم. وأنا وطيد الثقة في أن يكون هذا لقاء أثمر. واشكركم مرة اخرى.

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ثم تغدى الرئيس إلهام علييف ورئيس الوزراء الجورجي ايراكلي قريباشفيلي غداء عمل.