شركات عراقية حريصة على الاستثمار في اقتصاد أذربيجان

باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

عقدت المائدة المستديرة الأذربيجانية العراقية حول فرص التعاون التجاري بتنظيم وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) بدعم من اتحاد غرف التجارة العراقية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن كوبيا انه حضر الحدث مسؤولون من البلدين ورجال أعمال يعملون في مجالات الصناعة والزراعة والأغذية والأدوية والبناء والسياحة والخدمات اللوجستية.

اكد رئيس مجلس ادارة كوبيا أورخان محمدوف على تطوير التعاون الاقتصادي الاذربيجاني العراقي وخاصة في جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولوحظ أن الوكالة مستعدة لدعم إنشاء منصة مشتركة لتوسيع التعاون التجاري بين أذربيجان والعراق. وأشار أورخان محمدوف إلى أن الوكالة يمكن أن تدعم رجال الأعمال العراقيين الراغبين في تأسيس أعمال في بلدنا من خلال التنسيق مع الوكالات ذات الصلة وإيجاد شركاء محليين موثوقين ومجالات أخرى ودعوة رواد الأعمال إلى مناقشات نشطة في المائدة المستديرة.

قال رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية عبد الرزاق الزهيري إن بلاده مهتمة بالاستثمار في أذربيجان وتقديم منتجاتنا المحلية إلى السوق العراقية وتوسيع العلاقات بين رجال الأعمال.

أطلع القائم بأعمال يوسف عبداللايف رئيس صندوق ترويج الصادرات والاستثمارات في أذربيجان (اذبرومو) على أنشطة منظمته والعمل الذي تقوم به أذبرومو لتوسيع العلاقات مع الشركاء الأجانب وشدد على أهمية الزيارات المتبادلة في تطوير التعاون التجاري.

تحدث القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى أذربيجان مكي ريسان المعموري والقائم بالأعمال الأذربيجاني لدى العراق ناصر محمدوف عن العلاقات بين البلدين مشيرا إلى أن مثل هذه الأحداث ستلعب دورا مهما في توسيع التعاون بين دوائر أعمال كلا البلدين.

وقد أطلع ممثلو رجال الأعمال الأذربيجانيين والعراقيين والمجمعات الصناعية وجمعيات الأعمال على أنشطتهم وأشاروا إلى فرص التعاون.

وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المتبادل بين وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة واتحاد غرف التجارة العراقية.

ووقع الوثيقة رئيس مجلس ادارة كوبيا أورخان محمدوف ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة الأذربيجانية واتحاد غرف التجارة العراقية.

ومن المقرر أن يتعرف الوفد العراقي خلال الزيارة على عملية الإنتاج في حديقة بيرالهي الصناعية وحديقة سومقايت التكنولوجية وعدد من المؤسسات الصناعية.