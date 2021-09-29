عقد اجتماع عمل بين العسكريين من اذربيجان وبيلاروس

باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

وفقا لخطة التعاون الثنائي بين وزارتي الدفاع الأذربيجانية وبيلاروس، تم عقد اجتماع عمل حول الأفراد العسكريين في قسم شؤون الموظفين بهيئة الأركان الرئيسية بوزارة الدفاع.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان نائب رئيس دائرة شؤون الموظفين الرئيسية في الوزارة الجنرال ألجين خليلوف أطلع الضيوف على الإصلاحات التي تم إجراؤها في الجيش الأذربيجاني وتدريب الموظفين المحترفين.

وتبادل الجانبان خلال الاجتماع وجهات النظر حول عمل الأفراد العسكريين في كلا البلدين. وأجريت مناقشات مفصلة في مجال الخدمة العسكرية وتسجيل الأفراد العسكريين.