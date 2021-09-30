أذربيجان: تسجيل 842 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2062 مصاب ووفاة 15 مصابا في 29 سبتمبر

باكو، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 842 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2062 مصاب هذا المرض وتوفي 15 مصابا بالفيروس في 29 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 483 ألف و128 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 457 ألف و144 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و513 مريض منهم ويستمر علاج 19 ألفا و471 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و668 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و849 ألف و531 فحص طبي.