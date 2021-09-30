أذربيجان: تطعيم نحو 68 ألف جرعة من لقاح كورونا في 29 سبتمبر

باكو، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 67 ألفا و977 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 29 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 15 ألفا و583 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و52 ألفا و394 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 8 ملايين و485 ألف و952 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و745 ألف و715 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و740 ألف و237 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.