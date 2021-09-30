تبيليسي، 30 سبتمبر (أذرتاج) جاء الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين جورجيا وأذربيجان مثمرا جدا. أفاد مراسل أذرتاج ان هذه الكلمات كتبها رئيس الوزراء الجورجي ايراكلي غاريباشفيلي في حسابه الرسمي في تويتر. أضاف رئيس الوزراء: "انعقاد الاجتماع في فترة الجائحة الدولية دليل ساطع آخر على رؤيتنا المشتركة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والنمو المستدام."

AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء الجورجي: الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المشتركة جاء مثمرا جدا

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