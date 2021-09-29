التسلسل الزمني للحرب الوطنية – التاسع والعشرون من أيلول

باكو، 29 أيلول، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" واسفرت الحرب الوطنية المستمرة اربعة واربعين يوما عن انهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة اراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الاعلى المظفر إلهام علييف نقش بالاحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الاربعة والاربعين يوما الوطنية:

* تدمير دبابة وشاحنة عسكرية وعشرة افراد من جيش أرمينيا الاحتلالي في أثناء محاولة استبدال مواقع في اتجاه فضولي وجبرائيل من خط الجبهة فجر اليوم اضافة الى تدمير اربع دبابات اخرى للعدو في اتجاه فضولي وجبرائيل من خط الجبهة خلال الفترة ما بين الساعة السابعة والثامنة صباح نفس اليوم. دمر فوج "مارتوني" الآلي الثالث الواقع في اراضي محافظة خوجاوند لقوات أرمينيا الاحتلالية تدميرا كاملا.

* اتصلت مستشارة ألمانيا أنغيلا ميركيل هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. وابلغ رئيس الدولة أن المسؤولية عن تطور لاحق للاحداث الخاصة باستفزازات أرمينيا العسكرية تقع على عاتق قيادة أرمينيا السياسية والعسكرية وان جيش أذربيجان يقاتل في اراضيه هو وان جيش أرمينيا لا يجوز له أن يوجد على اراضي أذربيجان.

* رد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف على اسئلة عن الحرب الوطنية الجارية في برنامج "ستون دقيقة" على شاشة قناة "روسيا واحدة".

* نشرت النيابة العامة بيانا افاد مقتل اثني عشر مدنيا وخمسة وثلاثين مدنيا جراء استهداف قوات أرمينيا الاهالي المسالمين.