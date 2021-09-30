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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير خارجية الجمهورية التشيكية

    ٣٠.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٥‎١]

    باكو، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير خارجية جمهورية التشيك جاكوب كولهانيك.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير خارجية الجمهورية التشيكية
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