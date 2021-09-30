باكو، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير خارجية جمهورية التشيك جاكوب كولهانيك.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير خارجية الجمهورية التشيكية

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