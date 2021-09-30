الصحفيون الاوكرانيون في أغدام

أغدام، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قامت مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام الأوكرانية بزيارة الى الجزء المحرر من منطقة أغدام.

أفادت وكالة اذرتاج ان الصحفيين الاوكرانيين تفقدوا بقايا مدينة أغدام المدمرة تدميرا شاملا والاثار الدينية والثقافية والتاريخية المنكوبة خاصة ديوان الخان بناه علي مؤسس امارة "خانية" قاراباغ ومسجدي الجمعة وقياسلي ومتحف الخبز ومسرح الدراما.

تم إبلاغ الضيوف عن الأضرار التي لحقت بمدينة أغدام من قبل الأرمن خلال الاحتلال منذ حوالي 30 عاما. كما تم إطلاع ممثلي وسائل الإعلام الذين شهدوا الدمار في أغدام على أعمال إعادة الإعمار والترميم التي سيتم تنفيذها في المدينة في المستقبل القريب.