التسلسل الزمني للحرب الوطنية – الثلاثون من أيلول

باكو، 30 أيلول، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" واسفرت الحرب الوطنية المستمرة اربعة واربعين يوما عن انهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة اراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الاعلى المظفر إلهام علييف نقش بالاحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الاربعة والاربعين يوما الوطنية:

* اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان القائد الاعلى للقوات المسلحة إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا بأفراد لجيش أذربيجان يتلقون العلاج لدى المستشفى العسكرية المركزية التابعة لوزارة الدفاع بعد اصابتهم جراء استفزازات أرمينيا العسكرية.

* رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل اتصل بالرئيس إلهام علييف هاتفيا. وأحاط رئيس الدولة شارل ميشيل علما باستفزازات أرمينيا العسكرية المستمرة ضد أذربيجان وما ينجم عنه من التطورات. وابلغ رئيس الدولة أن جيش أذربيجان يشن عمليات الهجوم المضاد ردا على ذلك.

* نشرت وزارة الدفاع بيانا حول مواصلة جيش أذربيجان عمليات الهجوم المضاد الحاسمة. وقالت فيه إن اكثر من ثلاث مائة وألفي فرد لجيش أرمينيا لقوا مصرعهم خلال الاربعة أيام التي مضت على بدء عمليات الهجوم المضاد بجانب تدمير نحو ثلاثين ومائة دبابة والمعدات المدرعة الاخرى ونحو مائتي المعدات المضادة للصواريخ وأنظمة راجمات الصواريخ والألغام والهاون واكثر خمس وعشرين من منظومات الدفاع الدوي وست مقرات القيادة والادارة ونقاط المراقبة القيادية وخمسة مستودعات للاسلحة والمعدات القتالية واكثر من خمسين من الاسلحة المضادة للدبابات واكثر من خمس وخمسين من وسائل النقل العسكرية تدميرا بجانب ثماني راجمات الصواريخ المتعددة من نوع غراد لجيش أرمينيا خلال مجرد الثلاثين من ايلول.

* قالت النيابة العامة الأذربيجانية في بيان إن مدنيا لقي حتفه واصيب ثلاثة آخرين جراء اطلاق قوات أرمينيا قذيفة مدفعية في مدينة هوراديز في محافظة فضولي وبذلك وصل عدد القتلى من المدنيين المسالمين الى خمسة عشر مدنيا وعدد المصابين بجروح الى تسعة واربعين مدنيا.